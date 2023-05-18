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Лондон заявил, что передал Киеву всю обещанную бронетехнику и гаубицы

Лондон заявил, что передал Киеву всю обещанную бронетехнику и гаубицы Более 300 единиц бронетехники, которые Лондон ранее обещал передать Киеву, доставлены на Украину.
Другие страны
18 мая 2023 г. 18:30
Лондон заявил, что передал Киеву всю обещанную бронетехнику и гаубицы

Более 300 единиц бронетехники, которые Лондон ранее обещал передать Киеву, доставлены в Украину.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг письменном ответе замглавы Минобороны королевства Джеймса Хиппи на депутатский запрос.

Джон Хили, занимающий пост "министра обороны" в теневом кабинете оппозиционной Лейбористской партии, потребовал предоставить данные о том, переданы ли уже Украине все обещанные танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90, самоходные зенитные установки Stormer, бронетранспортеры Bulldog, Spartan и M113, бронемашины Mastiff, Wolfhound и Husky, а также защищенные медицинские машины Samaritan.

"Все перечисленные платформы были доставлены [в Украину]. В общей сложности мы передали Украине свыше 300 единиц бронетехники и защищенных транспортных средств", - говорится в ответе Хиппи, добавившего, что Киев также получил наборы для ремонта поставленной ему техники.

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