Лондон выделил $1,25 млн на оказание помощи Ливии после наводнений

Правительство Великобритании выделило £1 млн ($1,25 млн) на оказание помощи пострадавшей от наводнений Ливии.

Правительство Великобритании выделило £1 млн ($1,25 млн) на оказание помощи пострадавшей от наводнений Ливии.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, распространенном МИД Соединенного Королевства.

"Соединенное Королевство будет оказывать Ливии поддержку после разрушительных наводнений. Финансирование, о выделении которого было объявлено сегодня, позволит спасти жизни тех, кто больше всего пострадал от наводнений, включая женщин и детей, а также тех, кто был вынужден покинуть свои дома, - заявил глава ведомства Джеймс Клеверли, слова которого приводятся в документе. - Мы продолжим тесно координировать наши действия с ООН и с ливийскими властями, чтобы выяснить, какая еще поддержка может оказаться нужной".