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Лондон выделил $1,25 млн на оказание помощи Ливии после наводнений

Лондон выделил $1,25 млн на оказание помощи Ливии после наводнений Правительство Великобритании выделило £1 млн ($1,25 млн) на оказание помощи пострадавшей от наводнений Ливии.
Другие страны
13 сентября 2023 г. 22:41
Лондон выделил $1,25 млн на оказание помощи Ливии после наводнений

Правительство Великобритании выделило £1 млн ($1,25 млн) на оказание помощи пострадавшей от наводнений Ливии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном МИД Соединенного Королевства.

"Соединенное Королевство будет оказывать Ливии поддержку после разрушительных наводнений. Финансирование, о выделении которого было объявлено сегодня, позволит спасти жизни тех, кто больше всего пострадал от наводнений, включая женщин и детей, а также тех, кто был вынужден покинуть свои дома, - заявил глава ведомства Джеймс Клеверли, слова которого приводятся в документе. - Мы продолжим тесно координировать наши действия с ООН и с ливийскими властями, чтобы выяснить, какая еще поддержка может оказаться нужной".

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