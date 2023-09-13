Лондон выделил $1,25 млн на оказание помощи Ливии после наводнений

Правительство Великобритании выделило £1 млн ($1,25 млн) на оказание помощи пострадавшей от наводнений Ливии.
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"Соединенное Королевство будет оказывать Ливии поддержку после разрушительных наводнений. Финансирование, о выделении которого было объявлено сегодня, позволит спасти жизни тех, кто больше всего пострадал от наводнений, включая женщин и детей, а также тех, кто был вынужден покинуть свои дома, - заявил глава ведомства Джеймс Клеверли, слова которого приводятся в документе. - Мы продолжим тесно координировать наши действия с ООН и с ливийскими властями, чтобы выяснить, какая еще поддержка может оказаться нужной".