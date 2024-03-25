Лондон ввел санкции против граждан КНР за кибератаки на британских депутатов

Соединенное Королевство ввело санкции в отношении двух граждан и одной компании из Китая в ответ на их причастность к якобы совершенным кибератакам в отношении британских официальных лиц, депутатов и учреждений.

Соединенное Королевство ввело санкции в отношении двух граждан и одной компании из Китая в ответ на их причастность к якобы совершенным кибератакам в отношении британских официальных лиц, депутатов и учреждений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в документе, опубликованном МИД Соединенного Королевства, рестриктивные меры распространены на Чжао Гуанцзуна и Ни Гаобиня, якобы входящих в хакерскую группировку APT31. В Великобритании утверждают, что группировка действует от имени Министерства государственной безопасности КНР. Им запрещен въезд на территорию королевства, их счета в британских банках в случае обнаружения будут заморожены. В санкционный список также попала научно-технологическая компания "Ухань сяожуйчжи". МИД Великобритании считает ее связанной с деятельностью APT31.

В обосновании введения санкций говорится о том, что действия упомянутых лиц и компании "подорвали или были направлены на подрыв целостности, процветания и безопасности британских и международных организаций и отдельных лиц, участвующих в политических и демократических процессах". Среди целей этих кибератак называются "официальные лица, правительственные учреждения и парламентарии".