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Лондон ввел санкции против граждан КНР за кибератаки на британских депутатов

Лондон ввел санкции против граждан КНР за кибератаки на британских депутатов Соединенное Королевство ввело санкции в отношении двух граждан и одной компании из Китая в ответ на их причастность к якобы совершенным кибератакам в отношении британских официальных лиц, депутатов и учреждений.
Другие страны
25 марта 2024 г. 20:31
Лондон ввел санкции против граждан КНР за кибератаки на британских депутатов

Соединенное Королевство ввело санкции в отношении двух граждан и одной компании из Китая в ответ на их причастность к якобы совершенным кибератакам в отношении британских официальных лиц, депутатов и учреждений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в документе, опубликованном МИД Соединенного Королевства, рестриктивные меры распространены на Чжао Гуанцзуна и Ни Гаобиня, якобы входящих в хакерскую группировку APT31. В Великобритании утверждают, что группировка действует от имени Министерства государственной безопасности КНР. Им запрещен въезд на территорию королевства, их счета в британских банках в случае обнаружения будут заморожены. В санкционный список также попала научно-технологическая компания "Ухань сяожуйчжи". МИД Великобритании считает ее связанной с деятельностью APT31.

В обосновании введения санкций говорится о том, что действия упомянутых лиц и компании "подорвали или были направлены на подрыв целостности, процветания и безопасности британских и международных организаций и отдельных лиц, участвующих в политических и демократических процессах". Среди целей этих кибератак называются "официальные лица, правительственные учреждения и парламентарии".

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