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Лондон введет новые ограничения на доступ компаний РФ к британским юристам

Лондон введет новые ограничения на доступ компаний РФ к британским юристам Правительство Великобритании внесло в парламент законопроект о введении дополнительных ограничений на доступ российских компаний к британским юридическим услугам.
Другие страны
29 июня 2023 г. 11:55
Лондон введет новые ограничения на доступ компаний РФ к британским юристам

Правительство Великобритании внесло в парламент законопроект о введении дополнительных ограничений на доступ российских компаний к британским юридическим услугам.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, новые санкции предполагают запрет на консультации по ряду бизнес-сделок, чтобы Россия не получила "экономическую выгоду от ведущей в мире юридической экспертизы". Ограничения накладываются на связанные с РФ "сделки между глобальными корпорациями" и на сделки "по международному кредитованию".

МИД Великобритании отмечает, что новые санкции расширяют ранее введенные ограничения по доступу российских компаний к британским юридическим услугам. Теперь под запрет попадают, например, консультации по привлечению иностранных средств.

По данным Лондона, до ввода российских войск в Украину британские юристы оказывали услуги компаниям из РФ на сумму около 56 млрд фунтов стерлингов в год (70 млрд долларов). Не уточняется, как сократилась эта сумма после введения санкций.

Великобритания в связи с войной ввела санкции против 1,5 тыс. человек, заморозила активы РФ на 18 млрд фунтов. Введены ограничения на торговлю товарами на сумму около 19 млрд фунтов. Также британские санкции запрещают оказывать российским компаниям различные юридические, консультативные и экспертные услугам.

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