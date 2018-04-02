Лондон впервые обогнал Нью-Йорк по числу убийств

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Лондонская полиция обеспокоена ростом тяжких преступлений в британской столице. За последние два месяца Лондон впервые опередил Нью-Йорк по числу убийств, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

С начала 2018 года в Лондоне были убиты или получили тяжелые ранения 46 человек, в Нью-Йорке - 50 человек. Однако в феврале и марте число тяжких преступлений в Нью-Йорке сократилось (32 убийства), тогда как в Лондоне этот показатель вырос до 37.

По словам бывшего главного суперинтенданта лондонской полиции Лероя Логана, статистика за последние два месца говорит о том, что рост насилия в британской столице приобрел "вирусный характер".

Численность населения Лондона и Нью-Йорка приблизительно одинаковая: в британской столице живет около 8,8 млн человек, в Нью-Йорке - порядка 8,6 млн. При этом в Лондоне тяжких преступлений совершалось меньше, чем в Нью-Йорке.

Однако, согласно статистике, представленной нью-йоркской и лондонской полицией, сейчас Лондон "обогнал" Нью-Йорк по числу соврешенных в феврале - марте убийств.

Администрация Большого Лондона выразила "глубокую озабоченность" в связи с ростом числа убиств, а также в связи с учащением случаев ножевых нападений в столице Британии. Однако и полиция, и администрация города отмечают, что Лондон остается одним из самых безопасных городов мира.