Лондон выделит 3 млн фунтов для помощи британцам в ЕС после Brexit

Правительство Великобритании выделит 3 млн фунтов стерлингов для помощи в оформлении документов проживающим в Евросоюзе подданным Соединенного Королевства. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МИД страны.

Как отмечается, после выхода Британии из состава ЕС, запланированного на 31 октября, британцы, живущие в королевстве и в ЕС, должны зарегистрироваться и получить статус резидента.

Для этого им необходимо подать заявку, заполнить и отправить анкеты в миграционные службы, а после пройти биометрические процедуры. При этом британское правительство окажет помощь тем, кто столкнется с трудностями при оформлении статуса резидента.

Как сообщает МИД Великобритании, указанную сумму Лондон выделит благотворительным и волонтерским организациям, которые будут информировать британских подданных (проживающих в ЕС) о необходимости регистрации в качестве резидента в ЕС и оказывать им помощь при подаче заявок.