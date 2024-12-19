Лондон в 2025 году поставит Киеву дополнительное вооружение на свыше $280 млн

Великобритания в 2025 году направит Украине дополнительный многомиллионный пакет военной помощи.
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По словам министра, речь о "новом пакете на сумму 225 млн фунтов стерлингов (около $284 млн)".
Издание отмечает, что Хили, который провел встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым, уточнил, что Лондон предоставит Киеву больше средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также беспилотников и боеприпасов для военно-морских сил страны.
В рамках заявленного пакета, Великобритания также намерена "расширить свое предложение по обучению", сообщил британский министр.
Согласно публикации, в числе приоритетных для Великобритании направлений поддержки Украины он назвал "обучение ее солдат британскими военными, расширение промышленного сотрудничества".