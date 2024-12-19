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Лондон в 2025 году поставит Киеву дополнительное вооружение на свыше $280 млн

Лондон в 2025 году поставит Киеву дополнительное вооружение на свыше $280 млн Великобритания в 2025 году направит Украине дополнительный многомиллионный пакет военной помощи.
Другие страны
19 декабря 2024 г. 08:34
Лондон в 2025 году поставит Киеву дополнительное вооружение на свыше $280 млн

Великобритания в 2025 году направит Украине дополнительный многомиллионный пакет военной помощи.

Как передает Report, об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на британского министра обороны Джона Хили, который накануне посетил Киев.

По словам министра, речь о "новом пакете на сумму 225 млн фунтов стерлингов (около $284 млн)".

Издание отмечает, что Хили, который провел встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым, уточнил, что Лондон предоставит Киеву больше средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также беспилотников и боеприпасов для военно-морских сил страны.

В рамках заявленного пакета, Великобритания также намерена "расширить свое предложение по обучению", сообщил британский министр.

Согласно публикации, в числе приоритетных для Великобритании направлений поддержки Украины он назвал "обучение ее солдат британскими военными, расширение промышленного сотрудничества".

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Версия на английском языке London to supply Kyiv with additional weapons worth over $280M in 2025
Версия на азербайджанском языке London 2025-ci ildə Kiyevə 280 milyon dollardan çox silah tədarük edəcək

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