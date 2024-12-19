Лондон в 2025 году поставит Киеву дополнительное вооружение на свыше $280 млн

Великобритания в 2025 году направит Украине дополнительный многомиллионный пакет военной помощи.

Великобритания в 2025 году направит Украине дополнительный многомиллионный пакет военной помощи.

Как передает Report , об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на британского министра обороны Джона Хили, который накануне посетил Киев.

По словам министра, речь о "новом пакете на сумму 225 млн фунтов стерлингов (около $284 млн)".

Издание отмечает, что Хили, который провел встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым, уточнил, что Лондон предоставит Киеву больше средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также беспилотников и боеприпасов для военно-морских сил страны.

В рамках заявленного пакета, Великобритания также намерена "расширить свое предложение по обучению", сообщил британский министр.

Согласно публикации, в числе приоритетных для Великобритании направлений поддержки Украины он назвал "обучение ее солдат британскими военными, расширение промышленного сотрудничества".