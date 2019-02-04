Лондон рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Представитель Мэй заявил, что "режим Мадуро должен прекратить существование, правительством изучаются различные варианты, включая санкции".

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант объявил о том, что Лондон признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом республики, и повторил, что с точки зрения британского правительства президент Николас Мадуро не является легитимным главой государства.

Отметим, что сегодня ряд европейских стран - Германия, Голландия, Швеция, Австрия - признали легитимность лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Напомним, председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.