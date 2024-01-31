Лондон рассматривает возможность отправки своего авианосца в Красное море

Лондон рассматривает возможность отправить один из двух имеющихся у него авианосцев в Красное море для борьбы с йеменскими хуситами из движения "Ансар Аллах".

Лондон рассматривает возможность отправить один из двух имеющихся у него авианосцев в Красное море для борьбы с йеменскими хуситами из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report , об этом заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил в интервью газете Daily Telegraph.

По словам Хиппи, британский авианосец может заменить американский авианосец Dwight D. Eisenhower в районе боевого патрулирования. Чиновник подчеркнул, что авианосец США не может находиться в регионе слишком долгое время. Поэтому необходимо, чтобы английский авианосец мог при необходимости продолжить боевое патрулирование вместо американского.

Ранее сообщалось, что эсминец военно-морских сил США USS Gravely сбил противокорабельную крылатую ракету, которая была выпущена хуситами из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах".