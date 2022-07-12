Лондон продолжит поставлять Киеву оружие после отставки Джонсона

Лондон будет оставаться одним из главных союзников Киева и продолжит поставлять ему оружие после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра страны.

Лондон будет оставаться одним из главных союзников Киева и продолжит поставлять ему оружие после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью Financial Times заявил постпред Великобритании при НАТО Дэвид Куорри.

"Мы сыграли очень существенную, ведущую роль на Украине. Мы продолжим это делать, - сказал он. - Я, конечно, не могу оценивать решения, которые министрам только предстоит принять в будущем, но кажется, что в стране всецело поддерживают ту роль, которую мы уже сыграли и продолжаем играть. Это началось не сегодня, и не думаю, что это скоро прекратится".

В конце июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Лондон выделит дополнительный 1 млрд фунтов стерлингов (1,2 млрд долларов США по текущему курсу) на оказание военной помощи Украине. Он сказал, что среди прочего Киев получит "комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы". В премьерской канцелярии указали, что в общей сложности размеры британской военной помощи Украине достигли 2,3 млрд фунтов (2,8 млрд долларов), и больше на эти цели направляли лишь США. С учетом уже оказанной экономической и гуманитарной помощи в размере 1,5 млрд фунтов (1,8 млрд долларов), общий объем британской помощи Украине в 2022 году достиг 3,8 млрд фунтов (4,6 млрд долларов).