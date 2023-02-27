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Лондон призвал СПЧ ООН продлить на год работу Комиссии по расследованию событий в Украине

Лондон призвал СПЧ ООН продлить на год работу Комиссии по расследованию событий в Украине Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал продлить еще на один год работу учрежденной в прошлом году Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 19:25
Лондон призвал СПЧ ООН продлить на год работу Комиссии по расследованию событий в Украине

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал продлить еще на один год работу учрежденной в прошлом году Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине.

Как передает Report, об этом он заявил, выступая на открытии 52-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

В ходе сессии он осудил Россию за начало войны с Украиной, утверждая, что в ходе нее совершались военные преступления.

"Поэтому на этой сессии мандат Комиссии по расследованию должен быть продлен", - сказал он.

Клеверли потребовал от России "обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ" и "немедленно вывести силы" с территорий, которые Лондон считает частью Украины.

Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине была создана СПЧ ООН 4 марта 2022 года и получила мандат на один год. Заявленная цель ее работы - расследовать все предполагаемые нарушения прав человека и международного гуманитарного права и связанные с ними преступления в контексте агрессии РФ против Украины и установить факты, обстоятельства и причины любых подобных нарушений.

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