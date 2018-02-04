Лондон пообещал российским владельцам многомиллионых активов "тяжёлую жизнь"

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес предупредил владельцев многомилионных активов, в частности, из России о том, что Лондон в ближайшее время может потребовать объяснить происхождение находящихся в их распоряжении средств.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает The Times.

«Когда мы доберёмся до вас, ... до ваших активов, мы создадим такую обстановку, что вам придётся жить в тяжёлых условиях», — заявил Уоллес.

Отмечается, что в конце января в Великобритании вступил в силу закон, который наделяет власти страны полномочиями требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств, которые находятся в их распоряжении.