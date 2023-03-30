Лондон перестал быть единоличным лидером как главный финансовый центр мира

Британская столица впервые в истории уступила единоличное лидерство как главный финансовый центр мира и теперь делит первое место по конкурентоспособности с Нью-Йорком.

Британская столица впервые в истории уступила единоличное лидерство как главный финансовый центр мира и теперь делит первое место по конкурентоспособности с Нью-Йорком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета Financial Times со ссылкой на отчет администрации лондонского Сити.

По ее данным, оба мегаполиса набрали по 60 баллов в сфере конкурентоспособности. При этом показатель Лондона вырос по сравнению с прошлым годом на один пункт, а Нью-Йорка - на два, что позволило ему сравняться с британской столицей. Третье место занял Сингапур с 51 баллом.

Лондон по-прежнему демонстрирует хорошие результаты в области инноваций, масштаба финансовой деятельности, устойчивости, бизнес-инфраструктуры, привлечения способных финансистов, а также регулирования. В свою очередь, Нью-Йорк набирает высокие баллы за рост инвестиций в технологии, заключение сделок и объем выпуска инструментов устойчивого финансирования.