Лондон отозвал посла в Тегеране

МИД Великобритании отзывает для консультаций посла королевства в Тегеране в связи с казнью иранскими властями Алирезы Акбари, имевшего двойное гражданство - Ирана и Великобритании.
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"Мы призываем режим к ответу. Сегодня Соединенное Королевство ввело санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери, вызвало поверенного в делах Ирана в Великобритании и временно отозвало британского посла для консультаций.
Наш ответ на действия Ирана не ограничится тем, что было предпринято сегодня. Мы рассматриваем дальнейшие шаги", - написал Клеверли в Twitter.