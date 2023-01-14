Лондон отозвал посла в Тегеране

МИД Великобритании отзывает для консультаций посла королевства в Тегеране в связи с казнью иранскими властями Алирезы Акбари, имевшего двойное гражданство - Ирана и Великобритании.

МИД Великобритании отзывает для консультаций посла королевства в Тегеране в связи с казнью иранскими властями Алирезы Акбари, имевшего двойное гражданство - Ирана и Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава британской дипломатии Джеймс Клеверли отметил, что Лондон также рассматривает другие шаги в отношении Тегерана.

"Мы призываем режим к ответу. Сегодня Соединенное Королевство ввело санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери, вызвало поверенного в делах Ирана в Великобритании и временно отозвало британского посла для консультаций.

Наш ответ на действия Ирана не ограничится тем, что было предпринято сегодня. Мы рассматриваем дальнейшие шаги", - написал Клеверли в Twitter.