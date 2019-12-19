Британские власти отклонили требование на референдум о независимости Шотландии

Правительство Великобритании отклонило требование первого министра Шотландии Николы Стерджен о проведении нового референдума о независимости после Brexit, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Второй референдум о независимости в следующем году был бы опасным отвлекающим фактором. Это подорвало бы убедительные результаты референдума 2014 года и обещание, данное шотландскому народу, что это было единственное голосование в рамках одного поколения", - говорится в краткой записке правительства, сопровождающей законодательную повестку дня.

Напомним, что в 2014 году прошел референдум о независимости Шотландии, по результатам которого она осталась в составе Великобритании. Позднее, в 2016 году, состоялся референдум о нахождении Великобритании в Евросоюзе. Страна большинством голосов решила выйти из ЕС, а жители Шотландии выступили против. В связи с этим начал обсуждаться вопрос о новом референдуме.