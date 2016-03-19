Кэмерон: Великобритания не предоставит гражданам Турции безвизовый режим

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Великобритания обещает помочь в реализации совместного плана действий, согласованного ЕС и Турцией.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Дэвид Кэмерон.

При этом он подтвердил, что Великобритания не предоставит гражданам Турции безвизовый режим и не примет большего числа беженцев.

"Я приветствую договоренность. Впервые с начала кризиса у нас есть план, который, если будет полностью реализован, может помочь в сдерживании людей от приезда и прикрыть торговлю, которую банды контрабандистов осуществляют (переправляя людей — ред.)", — говорится в заявлении Кэмерона, распространенном пресс-службой Даунинг-стрит.

При этом премьер подчеркнул, что воплотить "этот план будет не просто, это потребует всеобъемлющую и масштабную операцию". "Британия поможет. У нас есть опыт, подготовленные сотрудники", — отметил Кэмерон.

Премьер напомнил, что британские суда уже патрулируют Эгейское море, эксперты по предоставлению убежища и переводчики работают в Греции. "И мы готовы сделать больше", — подчеркнул он. При этом Кэмерон вновь подтвердил, что Великобритания не предоставит гражданам Турции безвизовый режим, "поскольку Великобритания не является страной Шенгена и не обязана исполнять их решения".

Как отмечает в тексте совместного плана действий, Еврокомиссия должна до конца апреля выступить с предложением об отмене виз для граждан Турции, чтобы ЕС до конца июня ввел безвизовый режим с Анкарой, если она выполнит все требуемые для этого условия.