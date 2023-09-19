Лондон обязал российских дипломатов уведомлять о совершаемых по стране поездках

МИД Великобритании обязал работающих в королевстве российских дипломатов уведомлять британские власти о своих поездках по стране.

МИД Великобритании обязал работающих в королевстве российских дипломатов уведомлять британские власти о своих поездках по стране.

Как сообщает Report , об этом говорится в опубликованном на сайте британского парламента письменном заявлении замглавы Форин оффиса Лео Докерти.

Подчеркивается, что это стало ответным шагом на введение Москвой в июле уведомительного порядка передвижения сотрудников британских дипмиссий по территории РФ.

"В ответ на решение России ввести для британских дипломатов в РФ требование уведомлять о совершаемых ими поездках, мы ввели для российских дипломатов, аккредитованных при посольстве России в Лондоне и при генконсульстве в Эдинбурге, соразмерные требования об уведомлении о поездках. Это соответствует принципу взаимности, изложенному в Венской конвенции о дипломатических сношениях", - написал Докерти.