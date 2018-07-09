Лондон обвинил Россию в гибели подданной Великобритании от химоружия

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в понедельник обвинил Россию в совершении химической атаки на британской территории, в результате которого погибла подданная Соединенного Королевства. Об этом, как передает агентство Reuters, он заявил, выступая в парламенте, в ответ на вопрос о смерти жительницы города Эйсмбери Дон Стерджесс, которая, по версии британских властей, скончалась от нервно-паралитического вещества, якобы имеющего российское происхождение сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Простая реальность заключается в том, что Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к гибели британской подданной", - заявил Гэвин Уильямсон. "Я считаю, что весь мир осудит это вместе с нами", - добавил глава британского минобороны.

Агентство отмечает, что из слов Уильямсона неясно, имел ли он в виду под атакой, совершенной Россией, совершенное ранее в английском Солсбери нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, либо отравление Дон Стерджесс и ее спутника, Чарльза Роули, пострадавших в ходе инцидента в Эймсбери.