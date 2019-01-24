Лондон объявил о поддержке лидера оппозиции Венесуэлы и парламента страны

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Великобритания поддерживает демократически избранную Национальную ассамблею (парламент) страны и Хуана Гуайдо в качестве ее председателя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

"Мы полностью поддерживаем демократически избранную Национальную ассамблею вместе с Хуаном Гуайдо в качестве ее председателя", - сказал он.

Представитель британского премьера отметил, что проведенные в Венесуэле в 2018 году президентские выборы "не были ни свободными, ни честными". Он также назвал "неприемлемым" решение избранного президента Николаса Мадуро разорвать дипломатические связи с Соединенными Штатами.

"Урегулирование этого кризиса заключается в поиске мирного и дипломатического решения, а не в выдворении", - добавил он.