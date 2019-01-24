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    Лондон объявил о поддержке лидера оппозиции Венесуэлы и парламента страны

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Великобритания поддерживает демократически избранную Национальную ассамблею (парламент) страны и Хуана Гуайдо в качестве ее председателя. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

    "Мы полностью поддерживаем демократически избранную Национальную ассамблею вместе с Хуаном Гуайдо в качестве ее председателя", - сказал он.

    Представитель британского премьера отметил, что проведенные в Венесуэле в 2018 году президентские выборы "не были ни свободными, ни честными". Он также назвал "неприемлемым" решение избранного президента Николаса Мадуро разорвать дипломатические связи с Соединенными Штатами. 

    "Урегулирование этого кризиса заключается в поиске мирного и дипломатического решения, а не в выдворении", - добавил он.

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