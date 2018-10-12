Лондон не выдает российским дипломатам визы

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Великобритания отказывается выдавать визы российским дипломатам, освободившиеся после высылки дипломатов места пока не удается заполнить, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

«Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы для приезда в Соединенное Королевство»,— сообщил посол во время пресс-конференции, отвечая на вопрос «РИА Новости», как обстоят дела с оформлением виз российских дипломатов и кем будут заполнены места высланных 23 российских дипломатов, передает Report.

Он предложил восстановить нормальный контакт для того, чтобы заполнить пустующие места. «Пока что мы видим со стороны британского правительства неконструктивную позицию, из-за которой затруднено функционирование нашего посольства, которое сейчас практически пустует. Может, с десяток сотрудников осталось сейчас в посольстве»,— сказал Яковенко, добавив, что считает такое положение результатом целенаправленной политики со стороны британского правительства.

Напомним, в марте Лондон высылал 23 сотрудника посольства. Данный шаг британские власти объяснили возможной "причастностью России" к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.