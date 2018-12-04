Лондон не намерен отменять Brexit в одностороннем порядке

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании не намерено пользоваться имеющимся у него правом в одностороннем порядке отменить процесс выхода из состава Евросоюза.

Как передает Report, об этом агентству Reuters заявил во вторник официальный представитель главы британского кабмина Терезы Мэй.

По данным агентства, заявления представителя премьер-министра прозвучали после того, как главный советник ЕС по правовым вопросам заявил о том, что у Великобритании есть такое право.

Во вторник генеральный адвокат Европейского суда юстиции Кампос Санчес-Бордона дал официальное разъяснение по статье 50 Лиссабонского договора о праве выхода из ЕС. По его словам, Соединенное Королевство сохраняет за собой право в одностороннем порядке отозвать уведомление о выходе королевства из состава Евросоюза, пока стороны официально не заключили соглашение о "разводе".