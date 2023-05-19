Лондон назвал условие разморозки российских госактивов в британской юрисдикции

Великобритания может снять блокировку с государственных активов России, находящихся под юрисдикцией Соединенного Королевства, если РФ согласится выплатить компенсацию Украине.

Великобритания может снять блокировку с государственных активов России, находящихся под юрисдикцией Соединенного Королевства, если РФ согласится выплатить компенсацию Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в пятницу.

"Министр иностранных дел также объявил, что в соответствии с нашими законами российские государственные активы, находящиеся под нашей юрисдикцией, останутся заблокированными до того момента, пока РФ не согласится оплатить ущерб, который она нанесла Украине", - указано в нем.