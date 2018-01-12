Лондон назвал приоритеты в переговорах с ЕС по Brexit

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что основными темами предстоящих переговорах с Евросоюзом по Brexit станет финансовый сектор Королевства и рабочие места.

Как передает Report, Мэй указала, что договоренность с Брюсселем об условиях переходного периода после выхода страны из ЕС, планируется достигнуть до конца марта.

Финансисты, принимавшие участие во встрече с главой правительства, попросили главу правительства внести как можно большую определенность в будущие нормативные отношения между Лондоном и Брюсселем, сообщает ТАСС. Глава минфина Великобритании Филип Хаммонд, сказал управляющим финансовых институтов, что в центре будущих отношений должны находиться интересы потребителей и налогоплательщиков.

Планируется, что Великобритания покинет ЕС к концу марта 2019 года.