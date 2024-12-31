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Лондон направит $76 млн на программы помощи странам Ближнего Востока

Лондон направит $76 млн на программы помощи странам Ближнего Востока Британское правительство направит дополнительные £61 млн ($76 млн) на программы помощи странам Азии, Африки и Ближнего Востока.
Другие страны
31 декабря 2024 г. 01:19
Лондон направит $76 млн на программы помощи странам Ближнего Востока

Британское правительство направит дополнительные £61 млн ($76 млн) на программы помощи странам Азии, Африки и Ближнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.

"По всему миру мы наблюдаем отчаянную ситуацию, складывающуюся в гуманитарной сфере. Изменение климата, конфликты и крайняя бедность умножают страдания наиболее уязвимых групп населения. Великобритания вместе с нашими партнерами работает над увеличением объемов гуманитарной помощи, передаваемой другим странам", - заявила замглавы ведомства Аннелейз Доддс, подчеркнув, что эти шаги помогут "противодействовать угрозе глобальной стабильности" и бороться с усилением миграционного кризиса.

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