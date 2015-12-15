Лондон может не добиться от Брюсселя реформ до референдума о членстве в ЕС

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании может не добиться от Брюсселя реализации требуемых британскими властями реформ Евросоюза до проведения референдума по вопросу о дальнейшем членстве страны в европейском сообществе. Об этом говорится в опубликованном докладе британского парламентского комитета по оценке юридической и политической значимости документов ЕС.

"Какими бы не были обещания, сделанные в ходе переговоров, нет никакой уверенности, что они будут выполнены. Избиратели на предстоящем референдуме должны быть осведомлены об этом, прежде чем они сделают свой выбор: проголосовать, чтобы остаться в ЕС или выйти из ЕС", - сказал председатель комитета Билл Кэш.

Согласно докладу, подход британского правительства к проведению парламентских дебатов в ходе переговоров по пересмотру условий членства страны в ЕС был "непрозрачным". В комитете отметили, что "ведение переговоров по изменению миграционного законодательства является политически сложным процессом". При этом авторы доклада приветствовали усилия британских властей "наладить защитные механизмы" для стран- членов ЕС, не входящих в еврозону.

Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон ранее выдвинул властям ЕС четыре требования по реформированию сообщества: признание его мультивалютным союзом, повышение конкурентоспособности входящих в него стран, расширение полномочий национальных парламентов и ужесточение миграционного законодательства, которое предусматривает блокирование сроком на четыре года доступа к социальным льготам для вновь прибывших в Великобританию мигрантов из ЕС. Если переговоры с Брюсселем не увенчаются успехом, то, как заявил британский премьер, он не будет исключать ситуации, при которой страна может покинуть ЕС, информирует Report со ссылкой на ТАСС.