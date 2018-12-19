Лондон мобилизует 3,5 тысяч солдат на случай жесткого Brexit

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Лондон намерен привести в состояние повышенной готовности 3500 военнослужащих, чтобы справиться с "любыми непредвиденными обстоятельствами" в случае жесткого варианта выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit).

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

В свою очередь министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд указала, что подобная подготовка является мерой предосторожности. Первоочередной задачей для правительства остается сохранение сделки с Брюсселем, добавил министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Ранее правительство Великобритании активизировало подготовку к выходу страны из Евросоюза без итогового соглашения.