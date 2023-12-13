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Лондон и Вашингтон ввели санкции против 7 лиц, связанных с ХАМАС

Лондон и Вашингтон ввели санкции против 7 лиц, связанных с ХАМАС Великобритания и США ввели санкции против семи лиц, связанных с радикальным движением ХАМАС.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 16:25
Лондон и Вашингтон ввели санкции против 7 лиц, связанных с ХАМАС

Великобритания и США ввели санкции против семи лиц, связанных с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил британский МИД.

"Великобритания ввела санкции против еще семь физических лиц, связанных с ХАМАС, чтобы противостоять угрозе, представляемой этой террористической организацией, отрезать её доступ к финансированию и ввести новые ограничения на поездки для лиц, связанных с группировкой, чтобы подорвать ее работу", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.

Отмечается, что новые санкции были введены в координации с США и стали вторым пакетом ограничительных мер, принятым Великобританией с 7 октября в отношении лиц, связанных с ХАМАС.

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Версия на английском языке UK and US target Hamas with new sanctions
Версия на азербайджанском языке ABŞ və Britaniya HƏMAS-la əlaqəli şəxslərə qarşı sanksiya tətbiq edib

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