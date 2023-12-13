Лондон и Вашингтон ввели санкции против 7 лиц, связанных с ХАМАС

Великобритания и США ввели санкции против семи лиц, связанных с радикальным движением ХАМАС.

Великобритания и США ввели санкции против семи лиц, связанных с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил британский МИД.

"Великобритания ввела санкции против еще семь физических лиц, связанных с ХАМАС, чтобы противостоять угрозе, представляемой этой террористической организацией, отрезать её доступ к финансированию и ввести новые ограничения на поездки для лиц, связанных с группировкой, чтобы подорвать ее работу", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.

Отмечается, что новые санкции были введены в координации с США и стали вторым пакетом ограничительных мер, принятым Великобританией с 7 октября в отношении лиц, связанных с ХАМАС.