Лондон и Тегеран отказались обменяться танкерами

Великобритания не считает возможным освободить иранский танкер GRACE 1 в обмен на танкер Stena Impero, шедший под британским флагом и захваченный ранее иранской стороной в Персидском заливе.

Как передает Report, об этом в интервью Би-би-си заявил глава МИД королевства Доминик Рааб.

"Здесь (в этом вопросе - ред.) нет такого понятия, как услуга за услугу", - сказал Д.Рааб.

По его словам, речь идет о соблюдении международного права и норм международной правовой системы.

"И именно на этом мы будем настаивать", - добавил британский дипломат.

В свою очередь посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад также отверг вероятность обмена танкерами.

"Невозможно провести, как предполагают некоторые британские СМИ, равноценный обмен или бартерный обмен задержанных судов Великобритании и Ирана. Великобритания незаконно задержала судно с иранской нефтью, тогда как британское судно было задержано в Ормузском проливе за нарушение нескольких основных правил безопасности", - написал иранский посол в своем Twitter.