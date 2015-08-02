Лондон и Париж призвали бороться с причинами кризиса в Кале

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/Великобритания и Франция призвали другие страны ЕС помочь им в преодолении причин миграционного кризиса, сложившегося во французском городе Кале, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

В статье, опубликованной в газете Sunday Telegraph, министр внутренних дел Британии Тереза Мэй и ее французский коллега Бернар Казнев назвали ситуацию глобальным миграционным кризисом.

Мигранты в Кале каждую ночь предпринимают попытки пересечь Ла-Манш, что приводит к задержкам транспортного сообщения через канал.

В то же время в британском министерстве внутренних дел заявили, что помощь тем, кому отказано в предоставлении убежища, может прекратиться - для воспрепятствования нелегальной миграции.