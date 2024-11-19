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Лондон и Нью-Дели возобновляют переговоры о свободной торговле

Лондон и Нью-Дели возобновляют переговоры о свободной торговле Великобритания и Индия возобновляют переговоры, направленные на заключение соглашения о свободной торговле.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 07:51
Лондон и Нью-Дели возобновляют переговоры о свободной торговле

Великобритания и Индия возобновляют переговоры, направленные на заключение соглашения о свободной торговле.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера Кира Стармера, распространенном по итогам его встречи с главой правительства Индии Нарендрой Моди в Рио-де-Жанейро.

"Соединенное Королевство стремится к новому стратегическому партнерству с Индией, в том числе к заключению торгового соглашения, а также к расширению нашего сотрудничества в таких сферах, как обеспечение безопасности, образование, технологии, борьба с изменением климата", - сказано в документе.

Переговоры были приостановлены восемь месяцев назад в связи с началом предвыборного периода в обоих государствах. Их возобновление было запланировано на ноябрь.

В канцелярии указали, что годовой торговый оборот между двумя странами превышает $50 млрд, из которых $21 млрд приходится на британский экспорт.

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