Лондон и Нью-Дели возобновляют переговоры о свободной торговле

Великобритания и Индия возобновляют переговоры, направленные на заключение соглашения о свободной торговле.

Великобритания и Индия возобновляют переговоры, направленные на заключение соглашения о свободной торговле.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера Кира Стармера, распространенном по итогам его встречи с главой правительства Индии Нарендрой Моди в Рио-де-Жанейро.

"Соединенное Королевство стремится к новому стратегическому партнерству с Индией, в том числе к заключению торгового соглашения, а также к расширению нашего сотрудничества в таких сферах, как обеспечение безопасности, образование, технологии, борьба с изменением климата", - сказано в документе.

Переговоры были приостановлены восемь месяцев назад в связи с началом предвыборного периода в обоих государствах. Их возобновление было запланировано на ноябрь.

В канцелярии указали, что годовой торговый оборот между двумя странами превышает $50 млрд, из которых $21 млрд приходится на британский экспорт.