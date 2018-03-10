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    Лондон и Эр-Рияд заключили торговые соглашения на сумму более $2 млрд

    Кроме того стороны согласовали планы по взаимным инвестициям в размере $90 млрд.

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Великобритания и Саудовская Аравия заключили торговые соглашения на общую сумму более $2 млрд по итогам трехдневного визита в Лондон наследного саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление сторон.

    Лондон и Эр-Рияд достигли предварительного соглашения по продаже 48 истребителей Typhoon производства британской компании BAE Systems.

    Кроме того, как информирует канцелярия британского премьер-министра Терезы Мэй, стороны согласовали планы по взаимным инвестициям в размере $90 млрд.

    Мухаммед бен Сальман Аль Сауд прибыл в Великобританию 7 марта с официальным визитом. Он встретился с королевой Елизаветой II и духовным главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийским.

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