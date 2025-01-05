Лондон хочет убедить Вашингтон поставлять оружие Киеву после инаугурации Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первые недели после инаугурации, чтобы убедить его оказывать военную помощь Киеву.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первые недели после инаугурации, чтобы убедить его оказывать военную помощь Киеву.

Как передает Report , об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что визит Стармера в американскую столицу запланирован на конец января или на начало февраля. Помимо конфликта в Украине, глава британского правительства планирует обсудить с американским лидером отношения с Китайской народной республикой.

The Sunday Times также пишет, что британский премьер не поддерживает введение тарифов против Пекина, при этом Стармер разделяет мнение избранного президента США о том, что Китай представляет вызов для национальной безопасности как Великобритании, так и Соединенных Штатов.