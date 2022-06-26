Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на $525 млн

Великобритания готова предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии в размере 429 млн фунтов (525 млн долларов) по линии Всемирного банка.

Великобритания готова предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии в размере 429 млн фунтов (525 млн долларов) по линии Всемирного банка.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Украинское правительство опасается, что к осени у него закончатся финансовые ресурсы, если ему не предоставить срочную финансовую помощь. Чтобы помочь справиться с давлением, Великобритания готова предложить очередные 525 млн долларов США в качестве гарантий по линии Всемирного банка позже в текущем году", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что всего Великобритания предоставила Украине экономическую и гуманитарную помощь на сумму 1,5 млрд фунтов (1,8 млрд долларов), в том числе кредиты посредством Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития на сумму до 1,3 млрд фунтов (1,5 млрд долларов). Кроме того, Лондон оказал киевским властям военную помощь в размере 1,3 млрд фунтов (1,5 млрд долларов).