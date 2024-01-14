О нас

Лондон готов нанести новые удары по позициям хуситов

Лондон готов нанести новые удары по позициям хуситов Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон дал понять, что Лондон готов вновь поддержать США при нанесении ударов по позициям мятежников-хуситов в Йемене.
Другие страны
14 января 2024 г. 08:02
Лондон готов нанести новые удары по позициям хуситов

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон дал понять, что Лондон готов вновь поддержать США при нанесении ударов по позициям мятежников-хуситов в Йемене.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Sunday Telegraph в комментарии к опубликованной изданием авторской статье министра.

"Мы послали недвусмысленный сигнал о том, что действия хуситов неправомерны и что мы намерены положить этому конец. Будем действовать вместе с нашими союзниками. Будем защищать свободу судоходства. И, самое главное, мы будем готовы подкрепить слова делом", - написал Кэмерон, слова которого газета трактует как подтверждение готовности к новым ударам по объектам движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене.

Министр подчеркнул, что Лондон и Вашингтон "не торопились наносить удары" и неоднократно выступали с адресованными хуситам предупреждениями о последствиях нападений на суда в Красном море.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке London husilərin mövqelərinə yeni hücumlar etməyə hazırdır

Самое важное

Создан Организационный комитет по COP29
Создан Организационный комитет по COP29
13 января 2024 г. 14:57
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать Выборами победы
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы"
12 января 2024 г. 11:17
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
10 января 2024 г. 22:30
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
10 января 2024 г. 22:13
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
10 января 2024 г. 21:43
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
10 января 2024 г. 21:40
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
10 января 2024 г. 21:38
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
10 января 2024 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi