Лондон готов нанести новые удары по позициям хуситов

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон дал понять, что Лондон готов вновь поддержать США при нанесении ударов по позициям мятежников-хуситов в Йемене.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон дал понять, что Лондон готов вновь поддержать США при нанесении ударов по позициям мятежников-хуситов в Йемене.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Sunday Telegraph в комментарии к опубликованной изданием авторской статье министра.

"Мы послали недвусмысленный сигнал о том, что действия хуситов неправомерны и что мы намерены положить этому конец. Будем действовать вместе с нашими союзниками. Будем защищать свободу судоходства. И, самое главное, мы будем готовы подкрепить слова делом", - написал Кэмерон, слова которого газета трактует как подтверждение готовности к новым ударам по объектам движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене.

Министр подчеркнул, что Лондон и Вашингтон "не торопились наносить удары" и неоднократно выступали с адресованными хуситам предупреждениями о последствиях нападений на суда в Красном море.