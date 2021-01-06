Лондон, Берлин и Париж призвали Тегеран прекратить обогащение урана до 20%

Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%.

Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном в среду МИД Соединенного Королевства.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Иран 4 января приступил к обогащению урана до 20% на подземном обогатительном предприятии в Форду", - говорится в документе, авторы которого отмечают, что это является прямым нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе со стороны Тегерана.

"Мы настоятельно призываем Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, вернуть свою программу по обогащению в предусмотренные СВПД рамки и воздерживаться от дальнейших шагов, вызывающих рост напряженности и ограничивающих возможности для осуществления эффективных дипломатических действий", - отмечается в совместном заявлении.

Ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен обогащать уран до уровня 40-60%.