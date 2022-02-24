Лондон анонсировал принятие вместе с союзниками "беспрецедентных санкций" против России

Великобритания вместе с союзниками представит широкий пакет санкций против России в свете операции Москвы в Украине.

Великобритания вместе с союзниками представит широкий пакет санкций против России в свете операции Москвы в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил замминистра иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

"В тесном сотрудничестве с нашими международными друзьями и союзниками мы представим беспрецедентный санкционный ответ, чтобы наказать за ужасающее решение", - указал он в интервью телеканалу Sky News. Клеверли отметил, что Лондон продолжит оказывать военную помощь Украине в виде поставок оборонительных вооружений.