"Локомотив" заключил новый контракт с главным тренером

Московский футбольный клуб "Локомотив" заключил новое соглашение с главным тренером команды Марко Николичем.

Московский футбольный клуб "Локомотив" заключил новое соглашение с главным тренером команды Марко Николичем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на встрече с болельщиками сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

"Контракт заключен именно на три года. Мы очень рады. Сезон был непростым", - сказал Плутник.

"Я очень рад и счастлив, что мы продлили контракт на три года. На встрече с нашими болельщиками я сказал, что мы только начали собирать трофеи. Для этого и должны работать. Хочу поблагодарить всю команду "Локомотив", тренерский штаб", - отметил Николич.

"Каждому тренеру необходимо время для построения боеспособного коллектива. Нынешней весной мы увидели значительный прогресс в действиях как всей команды, так и отдельных игроков. Довольны тем, что с главным тренером подписан новый контракт, считаем его срок оптимальным для создания команды, которая будет способна добиваться успеха как в России, так и на европейской арене", - сказал генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко.

Напомним, что Николич возглавил "Локомотив" в мае прошлого года, подписав контракт до лета 2022 года. В соглашении был пункт, позволявший досрочно его разорвать. Под руководством 41-летнего серба "Локомотив" занял третье место в завершившемся чемпионате России и выиграл кубок страны. В Лиге чемпионов железнодорожники заняли последнее место в группе и не сумели выйти в весеннюю часть еврокубков.