Логотип саммита "семерки" обошелся казне Германии в 80 тысяч евро

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Логотип саммита "Группы семи" обошелся федеральному бюджету Германии почти в 80 тысяч евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель правительства Кристиане Виртц.

Саммит прошел в Баварии в замке Эльмау 7-8 июня 2015 года.

"Стоимость составила почти 80 тысяч, а именно - 79 тысяч 964 евро 43 цента", - сказала Виртц журналистам в Берлине в среду. При этом, заметила она, следует учитывать, что логотип использовался не только для одного саммита в Баварии, но и в течение года всего председательства Германии в международном клубе.

"Его использовали на министерских мероприятиях и на многих других", - сказала представитель правительства. Кроме этого, логотип украсил все информационные материалы в рамках председательства, сувенирную и другую продукцию.