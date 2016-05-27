Лодка с мигрантами затонула в Средиземном море, десятки человек пропали без вести

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Лодка с мигрантами затонула сегодня в Средиземном море у побережья Ливии, десятки человек пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

Как отмечает агентство, по информации итальянской береговой охраны, в море находятся 350 человек. ВМС Италии, в свою очередь, сообщили агентству о спасении 130 выживших после кораблекрушения.

В четверг, 26 мая, при попытке пересечь Средиземное море утонули более 20 мигрантов. Днем ранее, 25 мая, лодка с мигрантами затонула в Сицилийском проливе. В результате инцидента погибли пять человек, 562 удалось спасти.

По оценкам Международной организации по миграции, более 191 тыс. мигрантов и беженцев прибыли по Средиземному морю в страны Европы с начала текущего года.