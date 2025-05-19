Лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь Ла-Манш, есть погибший

Перегруженная лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь пролив Ла-Манш и добраться до берегов Британии, один человек погиб.

Перегруженная лодка с мигрантами потерпела крушение при попытке пересечь пролив Ла-Манш и добраться до берегов Британии, один человек погиб.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник французская морская префектура Ла-Манша и Северного моря.

"В общей сложности 62 человека были спасены и получили помощь от государственных служб. Из них 2 человека были доставлены по воздуху в больницу (города) Булонь-сюр-мер, один человек погиб", - говорится в пресс-релизе префектуры.

По данным французского управления по борьбе с нелегальной иммиграцией, прошлый год стал рекордным с 2018 года по числу смертей в проливе. Там погибли 78 человек.