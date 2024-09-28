Лодка с мигрантами перевернулась возле Канарских островов, есть погибшие

По меньшей мере 9 мигрантов погибли, и еще 48 пропали без вести после того как лодка, на которой они переправлялись, перевернулась от испанского острова Эль-Йерро.

По меньшей мере 9 мигрантов погибли, и еще 48 пропали без вести после того как лодка, на которой они переправлялись, перевернулась вблизи от испанского острова Эль-Йерро.

Как передает Report об этом сообщает Reuters, со ссылкой на спасательные службы страны.

Отмечается, что это может быть самый трагический инцидент в районе с участием мигрантов за последние 30 лет.

Службы также добавили, что 27 из 84 мигрантов, пытавшихся добраться до побережья Испании, были спасены.

Отмечается, что мигранты были из Мали, Мавритании и Сенегала.