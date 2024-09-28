О нас

Лодка с мигрантами перевернулась возле Канарских островов, есть погибшие

Лодка с мигрантами перевернулась возле Канарских островов, есть погибшие По меньшей мере 9 мигрантов погибли, и еще 48 пропали без вести после того как лодка, на которой они переправлялись, перевернулась от испанского острова Эль-Йерро.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 17:52
Лодка с мигрантами перевернулась возле Канарских островов, есть погибшие

По меньшей мере 9 мигрантов погибли, и еще 48 пропали без вести после того как лодка, на которой они переправлялись, перевернулась вблизи от испанского острова Эль-Йерро.

Как передает Report об этом сообщает Reuters, со ссылкой на спасательные службы страны.

Отмечается, что это может быть самый трагический инцидент в районе с участием мигрантов за последние 30 лет.

Службы также добавили, что 27 из 84 мигрантов, пытавшихся добраться до побережья Испании, были спасены.

Отмечается, что мигранты были из Мали, Мавритании и Сенегала.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
Глава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
25 сентября 2024 г. 22:23
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi