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    Лодка направляющаяся из Турцию в Грецию перевернулась, 16 человек погибло

    Среди жертв происшествия шестеро детей и несколько женщин

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Не менее 16 турецких мигрантов погибли в результате опрокидывания лодки у берегов Греции в Эгейском море.

    Как передает Report со ссылкой на агенство AFP, об этом сообщает местная полиция.

    Всего в лодке находилось около 20 человек, которые направлялись в Грецию из Турции. Тела жертв были обнаружены у берегов греческого острова Агатониси. 

    По данным агенства cреди жертв происшествия шестеро детей и несколько женщин. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

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