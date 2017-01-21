Лодка с 13 рыбаками затонула в акватории Восточно-Китайского моря

Баку. 21 января. REPORT.AZ/Лодка, на которой находились 13 рыбаков, затонула в акватории Восточно-Китайского моря.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство "Синьхуа".

Как сообщили агентству в командном пункте Восточного флота ВМС Народно-освободительной армии КНР (НОАК), инцидент произошел вечером в пятницу. Военные получили запрос на оказание помощи от спасателей провинции Цзянсу.

После случившегося для участия в поисково-спасательной операции на место происшествия были направлены два сторожевых корабля ВМС НОАК и один беспилотный аппарат.

К настоящему моменту было обнаружено тело одного рыбака, оставшиеся 12 числятся пропавшими.