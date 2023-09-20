Lockheed Martin увеличит ежегодное производство F-16 до 48 единиц к 2025 году

Корпорация Lockheed Martin планирует ежегодно производить и поставлять другим странам к 2025 году 48 истребителей F-16.

Корпорация Lockheed Martin планирует ежегодно производить и поставлять другим странам к 2025 году 48 истребителей F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-президент объединенной группы истребительной авиации Lockheed Martin Орландо Санчес.

"В этом году мы пройдем начальную стадию наращивания производства, а затем продолжим увеличивать его до четырех ежемесячных поставок к концу 2025 года. В текущем году компания намерена предоставить различным заказчикам всего шесть-восемь новых F-16", - сказал он.