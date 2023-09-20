О нас

Lockheed Martin увеличит ежегодное производство F-16 до 48 единиц к 2025 году

Lockheed Martin увеличит ежегодное производство F-16 до 48 единиц к 2025 году Корпорация Lockheed Martin планирует ежегодно производить и поставлять другим странам к 2025 году 48 истребителей F-16.
Другие страны
20 сентября 2023 г. 14:37
Lockheed Martin увеличит ежегодное производство F-16 до 48 единиц к 2025 году

Корпорация Lockheed Martin планирует ежегодно производить и поставлять другим странам к 2025 году 48 истребителей F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-президент объединенной группы истребительной авиации Lockheed Martin Орландо Санчес.

"В этом году мы пройдем начальную стадию наращивания производства, а затем продолжим увеличивать его до четырех ежемесячных поставок к концу 2025 года. В текущем году компания намерена предоставить различным заказчикам всего шесть-восемь новых F-16", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lockheed aims to hit F-16 production goal by end of 2025

Самое важное

Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
20 сентября 2023 г. 13:14
Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению
Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению
20 сентября 2023 г. 11:00
МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей Урал и 4 миномета
МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей "Урал" и 4 миномета
20 сентября 2023 г. 10:29
Президент Азербайджана довел до внимания Блинкена, что карабахские армяне неоднократно приглашались к диалогу
Президент Азербайджана довел до внимания Блинкена, что карабахские армяне неоднократно приглашались к диалогу
20 сентября 2023 г. 09:43
Ильхам Алиев рассказал Блинкену о целях антитеррористических мероприятий
Ильхам Алиев рассказал Блинкену о целях антитеррористических мероприятий
20 сентября 2023 г. 09:35
МО: Более 60 боевых позиций ВС Армении перешли под контроль азербайджанской армии
МО: Более 60 боевых позиций ВС Армении перешли под контроль азербайджанской армии
19 сентября 2023 г. 21:37
МО Азербайджана призвало членов незаконных армянских вооруженных формирований сложить оружие и сдаться
МО Азербайджана призвало членов незаконных армянских вооруженных формирований сложить оружие и сдаться
19 сентября 2023 г. 21:09
АП: Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг
АП: Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг
19 сентября 2023 г. 18:44
Военные атташе проинформированы об антитеррористических мероприятиях локального характера в Карабахе
ФотоВоенные атташе проинформированы об антитеррористических мероприятиях локального характера в Карабахе
19 сентября 2023 г. 18:29
МВД перешло на усиленный режим работы в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе
МВД перешло на усиленный режим работы в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе
19 сентября 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi