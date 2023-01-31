Lockheed Martin успешно испытала новую гиперзвуковую ракету

Американская корпорация Lockheed Martin успешно провела вторые летные испытания новой гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД) в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept).

Американская корпорация Lockheed Martin успешно провела вторые летные испытания новой гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД) в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Ракета была запущена с B-52, затем сработал ПВРД Aerojet Rocketdyne и разогнал систему до скорости, превышающей 5 Махов (6125 км/ч). Система работала, как и предполагалось, преодолев более 555 километров и достигнув высоты более 18 километров", - говорится в документе.

Испытания проводились совместными усилиями Агентства перспективных исследований и разработок Министерства обороны США (DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency), Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL), Lockheed Martin и компании Aerojet Rocketdyne, специализирующейся на производстве ракетных двигателей.