О нас

Lockheed Martin успешно испытала новую гиперзвуковую ракету

Lockheed Martin успешно испытала новую гиперзвуковую ракету Американская корпорация Lockheed Martin успешно провела вторые летные испытания новой гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД) в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept).
Другие страны
31 января 2023 г. 04:22
Lockheed Martin успешно испытала новую гиперзвуковую ракету

Американская корпорация Lockheed Martin успешно провела вторые летные испытания новой гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД) в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Ракета была запущена с B-52, затем сработал ПВРД Aerojet Rocketdyne и разогнал систему до скорости, превышающей 5 Махов (6125 км/ч). Система работала, как и предполагалось, преодолев более 555 километров и достигнув высоты более 18 километров", - говорится в документе.

Испытания проводились совместными усилиями Агентства перспективных исследований и разработок Министерства обороны США (DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency), Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL), Lockheed Martin и компании Aerojet Rocketdyne, специализирующейся на производстве ракетных двигателей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Колумбии в результате столкновений повстанцев и военных погибли 10 человек
В Колумбии в результате столкновений повстанцев и военных погибли 10 человек
31 января 2023 г. 05:17
Во Флориде в результате стрельбы пострадали десять человек
Во Флориде в результате стрельбы пострадали десять человек
31 января 2023 г. 04:52
Президент США обсудил с премьер-министром Нидерландов взаимодействие по Украине
Президент США обсудил с премьер-министром Нидерландов взаимодействие по Украине
31 января 2023 г. 03:57
ФРГ намерена ограничить импорт СПГ из России
ФРГ намерена ограничить импорт СПГ из России
31 января 2023 г. 03:38
Импорт пшеницы из Украины в ЕС увеличился в 10 раз
Импорт пшеницы из Украины в ЕС увеличился в 10 раз
31 января 2023 г. 02:55
СМИ: Столтенберг хотел бы остаться на посту генсека НАТО
СМИ: Столтенберг хотел бы остаться на посту генсека НАТО
31 января 2023 г. 02:27
США отправили Украине первую партию БМП Bradley
США отправили Украине первую партию БМП Bradley
31 января 2023 г. 02:01
Глава МИД Израиля в ближайшее время посетит Киев
Глава МИД Израиля в ближайшее время посетит Киев
31 января 2023 г. 01:43
Блинкен: РФ поставляет Ирану современные вооружения и взамен получает беспилотники
Блинкен: РФ поставляет Ирану современные вооружения и взамен получает беспилотники
31 января 2023 г. 01:20
В Португалии признали неконституционным указ, разрешающий эвтаназию
В Португалии признали неконституционным указ, разрешающий эвтаназию
31 января 2023 г. 00:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi