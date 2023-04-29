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Lockheed Martin произведет 126 F-35 для ВС США и их союзников

Lockheed Martin произведет 126 F-35 для ВС США и их союзников Корпорация Lockheed Martin получила от Минобороны США контракт на $7,8 млрд на производство 126 истребителей F-35 для ВС США и их союзников.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 04:05
Lockheed Martin произведет 126 F-35 для ВС США и их союзников

Корпорация Lockheed Martin получила от Минобороны США контракт на $7,8 млрд на производство 126 истребителей F-35 для ВС США и их союзников.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Пентагона.

Контракт стал последним этапом в рамках реализации достигнутого ранее соглашения между военным ведомством и корпорацией на $30 млрд по поставкам 398 истребителей американским вооруженным силам и союзникам. В свою очередь это соглашение является одной из крупнейших частей и завершает масштабную программу закупок на $412 млрд порядка 3 тыс. самолетов для США и других стран.

Контракт включает 77 самолетов для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также истребители для Бельгии (4), Великобритании (7), Дании (3), Италии (9), Нидерландов (6), Польши (6), Финляндии (8) и Японии (6).

До этого Пентагон планировал приобрести в рамках соглашения 485, а не 398 истребителей, но после нескольких консультаций их количество пришлось сократить.

На долю F-35 пришлось 26% продаж Lockheed Martin в первом квартале нынешнего года на $15,1 млрд. По данным корпорации, по состоянию на 30 марта 2023 года США и зарубежным заказчикам было поставлено 899 самолетов.

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