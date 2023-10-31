Lockheed Martin получил от Пентагона контракт на $1 млрд

Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от Минобороны США на сумму почти в $1 млрд.

Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от Минобороны США на сумму почти в $1 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Пентагон, сделка заключена в рамках программы изготовления межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.

Как указано в документах оборонного ведомства, корпорация Lockheed Martin заключила контракт на сумму $996,2 млн на программу головной части MK21A. Данное соглашение предусматривает разработку, производство и проектирование для обеспечения низкого технического риска и доступную стоимость головной части для Sentinel.

Срок завершения исполнения договора прописан 20 октября 2039 года.