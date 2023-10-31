Lockheed Martin получил от Пентагона контракт на $1 млрд

Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от Минобороны США на сумму почти в $1 млрд.
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Как указано в документах оборонного ведомства, корпорация Lockheed Martin заключила контракт на сумму $996,2 млн на программу головной части MK21A. Данное соглашение предусматривает разработку, производство и проектирование для обеспечения низкого технического риска и доступную стоимость головной части для Sentinel.
Срок завершения исполнения договора прописан 20 октября 2039 года.