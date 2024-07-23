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Lockheed Martin может начать разработку гиперзвуковой ракеты в Британии

Lockheed Martin может начать разработку гиперзвуковой ракеты в Британии Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заявила о готовности заниматься разработкой реактивной гиперзвуковой ракеты на территории Великобритании, прежде чем производить ее в США.
Другие страны
23 июля 2024 г. 16:28
Lockheed Martin может начать разработку гиперзвуковой ракеты в Британии

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заявила о готовности заниматься разработкой реактивной гиперзвуковой ракеты на территории Великобритании, прежде чем производить ее в США.

Как передает Report, об этом сообщает газета Telegraph.

Компания указала на прототип маневренной ракеты Mako, названной в честь самой быстрой из всех существующих акул, как на пример вооружения, которое она готова создать в Британии.

Как отмечается, разработка передового оружия за пределами США, которые помогали финансировать первоначальные работы над Mako, станет для компании отходом от обычных стандартов.

"Такой обмен технологиями стал возможен в рамках соглашения AUKUS (военный союз, объединяющий США, Великобританию и Австралию)", - объяснил газете глава отделения управляемых ракет в Lockheed Тим Кэхилл.

По данным Telegraph, минобороны Великобритании с конца 2023 года управляет консорциумом из порядка 80 компаний с целью разработки проекта британской гиперзвуковой ракеты, крайний срок ее создания намечен на 2030 год. Как пишет издание, такие "жесткие" временные рамки могут побудить британское минобороны к сотрудничеству с Lockheed, которая "уже потратила годы" на разработку подобного оружия.

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Версия на английском языке Lockheed Martin ready to develop hypersonic missile in Britain

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