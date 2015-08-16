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    ​Лобовое столкновение двух пассажирских поездов произошло в Венгрии

    Почти 20 человек пострадали при лобовом столкновении

    Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Почти 20 человек пострадали при лобовом столкновении двух поездов в 50 км к северо-востоку от венгерской столицы Будапешта.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    По предварительным данным, оба поезда двигались со скоростью 20 километров в час, когда произошло столкновение. Ни один состав не сошёл с рельсов.

    Всего в поездах находились около 40 пассажиров. Среди пострадавших – машинист одного из поездов, два человека получили серьёзные ранения.

    Начато расследование причин аварии.

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