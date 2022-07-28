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Lloyd's застрахует сухогрузы, которые будут вывозить зерно с Украины

Lloyd's застрахует сухогрузы, которые будут вывозить зерно с Украины Участники страхового рынка Lloyd's of London готовятся застраховать суда, которые будут вывозить зерно с Украины.
Другие страны
28 июля 2022 г. 06:44
Lloyd's застрахует сухогрузы, которые будут вывозить зерно с Украины

Участники страхового рынка Lloyd's of London готовятся застраховать суда, которые будут вывозить зерно с Украины.

Как передает Report, об этом заявил агентству Reuters председатель Lloyd's of London Брюс Карнеги-Браун.

При этом, официальное объявление по этому поводу должно быть сделано в ближайшее время.

"После того, как Россия и Украина заключили соглашение об экспорте зерна, мы вместе с участниками рынка упорно работаем над тем, чтобы определить условия страхования, которые помогут (в реализации соглашения), - сказал он. "Крайне важно, чтобы договоренности соблюдались. В Черном море уже было установлено определенное количество мин, но страховщики могут с этим смириться, однако они не смогут принять серьезных нарушений соглашения", - добавил Карнеги-Браун.

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